Врач назвал осложнения у детей после перенесённого коронавируса

У детей после перенесённой коронавирусной инфекции могут развиваться потеря памяти, когнитивные нарушения, болезни сердца и желудочно-кишечного тракта. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Горелов отметил , что постковидные осложнения, согласно исследованиям шведских учёных, могут развиваться у 30% детей. При этом отмечается более 60 возможных вариантов осложнений.

Несмотря на то, что у детей в целом заболевание протекает легче, у них могут наблюдаться поражения сердца, почек, эндокринной железы, головного мозга и желудочно-кишечного тракта. Также у них может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром, который проявляется через 3–4 недели после перенесённого COVID-19. Этот синдром поражает сразу несколько органов и систем, включая головной мозг. Особенно подвержены риску развития этого синдрома дети с лишним весом.

Точно так же, как и у взрослых, у детей в постковиде могут отмечаться потеря памяти, когнитивные нарушения и ещё целый букет из 16 неврологических и психических заболеваний, — отметил Горелов.

Врач отметил, что осложнения могут наблюдаться у каждого третьего ребёнка, поэтому взрослым важно прививаться, чтобы снизить риск заражения собственных детей.

Ранее стало известно о том, что новый штамм коронавируса обнаружили у жителей Великобритании врачи из Агентства общественного здравоохранения Англии.