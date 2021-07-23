Врачи обнаружили новую мутацию коронавируса

Новый штамм коронавируса обнаружили у жителей Великобритании врачи из Агентства общественного здравоохранения Англии. Об этом сообщает издание The Mirror.

По словам специалистов, в настоящее время по стране выявлено 16 случаев заражения новым штаммом В.1.621. Почти все они связаны с поездками за границу.

Сейчас сотрудники ведомства проводят анализы в лаборатории. Это поможет лучше понять влияние новой мутации на поведение коронавируса. В настоящий момент неизвестно, в частности, снижает ли новый штамм эффективность вакцин.

Самой распространённой мутацией коронавируса на сегодняшний день в мире является штамм «дельта». Он встречается почти во всех странах Европы. По мнению ВОЗ, в ближайшие месяцы он будет доминировать на всей планете и вытеснять собой другие версии, если не появится ещё более мощный вариант.

Ранее учёные из США назвали штамм «дельта» самым заразным.