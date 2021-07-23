Учёные из США назвали штамм «дельта» самым заразным из всех заболеваний

Штамм коронавирусной инфекции «дельта» назван самым заразным из известных респираторных заболеваний. Об этом сообщает Independent со ссылкой на директора Центра по контролю и профилактики заболеваний в США Рошель Валенски.

Специалист считает, что этот штамм оказался самым агрессивным из всех выявленных типов. Она добавила, что число заболевших стремительно растёт, а США находятся на очередном поворотном моменте.

«Дельта»-вариант более агрессивен и гораздо более передаваем, чем ранее циркулировавшие штаммы. Это один из самых инфекционных респираторных вирусов, о которых мы знаем и который я видела за свою 20-летнюю карьеру, — заявила Валенски.

Ранее глава филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семёнов рассказал, что вероятность появления штаммов коронавирусной инфекции, которые будут устойчивыми к существующими вакцинам, будет снижена при высоких темпах вакцинации.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что в борьбе с коронавирусной инфекцией к сентябрю 2022 года нужно будет привить 70% населения каждой страны мира. Для достижения этого показателя нужно 11 млрд доз вакцин. Глава ВОЗ заявил об этом на 138-й сессии Международного олимпийского комитета. Он подчеркнул, что существует всё необходимое, чтобы спасать человеческие жизни от вируса. По его мнению, беспрецедентный кризис требует беспрецедентных мер. Гебрейесус добавил, что «пандемия закончится, когда мир решит закончить с ней».