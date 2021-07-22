Активная вакцинация снижает шансы появления новых штаммов коронавируса
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:32, 22 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вероятность появления новых штаммов коронавируса, устойчивых к существующим вакцинам, снижается при высоких темпах вакцинации. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семёнов.
Ранее директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что существует угроза появления штамма коронавируса, который окажется устойчив ко всем существующим вакцинам, тогда человечество вернётся к самому началу пандемии.
По словам Семёнова, заявление главы ВОЗ является абсолютно правильным: чем больше штаммов коронавируса будет возникать, тем больше вероятность появления того, который сможет ускользнуть от действия препаратов.
Это нормальный, закономерный процесс, который наблюдается у всех других вирусов, не только у коронавируса. Чем быстрее население будет привито, чем быстрее прекратится эпидемия, тем быстрее закончится эволюционный процесс у коронавируса, тем меньше вероятность появления ускользающего от вакцин варианта вируса, или escape-варианта вируса, как его называют в научной литературе, — заявил медик.
В свою очередь музыкант Андрей Макаревич назвал непривившихся россиян «идиотами».