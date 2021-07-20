Глава ВОЗ назвал главную цель в борьбе с COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в борьбе с коронавирусом важно привить к сентябрю 2022 года 70% населения в каждой стране мира. Такие слова он произнёс на 138-й сессии Международного олимпийского комитета, сообщает РИА Новости.

Гебрейесус отметил , что мир пока не нашёл лекарств против ВИЧ и болезни Альцгеймера, но ситуация с коронавирусом другая.

Пандемия может быть под нашим контролем. У нас есть всё, чтобы спасать человеческие жизни. Наша цель — вакцинировать 70% населения каждой страны к сентябрю следующего года. Наша цель — глобальное восстановление. Мы можем положить конец пандемии. Чтобы выполнить цель о вакцинации 70% населения к сентябрю, нам потребуется 11 млрд вакцин, — отметил глава ВОЗ.

По его мнению, беспрецедентный кризис требует беспрецедентных мер. Гебрейесус добавил, что «пандемия закончится, когда мир решит закончить с ней».

Мы можем предотвратить заболевание, мы можем вылечить болезнь. Мы делали это в отношении многих заболеваний, которые бросали вызовы медикам. Причина того, что мы не можем победить пандемию, — отсутствие реальных политических обязательств, и это очень разочаровывает нас. Мы не можем положить конец пандемии, хотя имеем все инструменты, — указал Гебрейесус.

Он призвал глав стран большой двадцатки проявить волю и воспользоваться средствами, которыми они располагают.

Ранее стало известно, что директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о существовании угрозы появления более опасного штамма коронавируса, чем «дельта». По его словам, чем больше вариантов появляется у коронавируса, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин и мир вернётся в самое начало.