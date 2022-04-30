В России выросло до 5 млн число невыездных граждан

Пассажиры аэропорта Пулково беседуют с судебным приставом / Фото Александр Гальперин/РИА Новости

Число россиян, ограниченных в праве выезда за рубеж, перед майскими праздниками увеличилось до 5 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Как отметили в ведомстве, рост числа невыездных к началу весенне-летнего сезона является ежегодной тенденцией.

По состоянию на 1 апреля действовало 5 млн постановлений о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, — отметили в ФССП.

Как показала статистика, начало весенне-летнего периода снова привело к росту числа невыездных россиян-должников. По состоянию на осень прошлого года их число было на уровне в 4,2 млн, в конце декабря — 4,6 млн. При этом на начало майских праздников год назад под ограничением находились 5,1 млн человек.

По сведениям из открытых источников, на Москву приходится 235 тыс. человек, попавших в стоп-лист Погранслужбы (в 2021 году — 227 тыс.).

Ограничительная мера была установлена принятым в 2007 году законом «Об исполнительном производстве», который вступил в силу в 2008 году. До этого приставы имели право ограничивать выезд за рубеж только должникам по алиментам. На сегодняшний день алиментщики составляют 10% от числа тех, кому закрыт выезд за рубеж до погашения долгов. Чтобы попасть в стоп-листы, требуется иметь неуплату долга в сумме от 30 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что подмосковные приставы взыскали 10,6 млрд рублей с начала 2022 года. При этом каждый сотрудник в среднем удержал почти 12,1 млн рублей. В бюджет РФ перечислены 4,3 млрд рублей, а в бюджет Московской области — свыше 988 млн.