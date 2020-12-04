В России выросло число закрытых на карантин школ

https://static.news.ru/photo/765db842-36cc-11eb-b010-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Количество российских школ, закрывшихся на карантин в связи с распространением коронавируса, возросло до 79. Об этом сообщили в Минпросвещения.

За 4 декабря приостановили работу восемь школ и вышла из карантина одна. Образовательные учреждения закрыты в 29 регионах. Их число составляет 0,2% от общего количества школ в стране.

Среди отдельных классов на карантин закрыты 1,03%, говорится в Telegram-канале ведомства.

Ране в ведомстве отметили, что отечественная система общего образования столкнулась с серьёзными вызовами. В настоящее время 20% российских школьников находятся на удалёнке.

Как писал NEWS.ru, жители Москвы потребовали от властей ввести дистанционное обучение для школьников 1-5 классов. Они отметили, что новые заболевшие как среди учащихся, так и среди педагогов выявляются еженедельно. Классы периодически уходят на карантин или возвращаются к учёбе, что создаёт сложности в усвоении программы. Кроме того, находясь в школах, дети рискуют заразиться коронавирусом, а также могут заразить родителей и более старших родственников.