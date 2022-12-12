Выросло число умерших ВИЧ-положительных россиян Число умерших ВИЧ-инфицированных россиян выросло на 2,4%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число умерших ВИЧ-положительных россиян выросло на 2,4% по сравнению с 2020 годом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитическую справку Роспотребнадзора по результатам исследований о причинах летальных исходов у больных ВИЧ за 2019–2021 годы. Скончались 32 160 человек.

Больше трети (36,2%) умерших людей с ВИЧ в 2021 году были потребителями инъекционных наркотиков. 33,3% от общего числа — женщины, 0,3% смертей приходилось на мужчин, имеющих секс с представителями своего пола, — говорится в сообщении.

Самая частая причина смерти пациентов с ВИЧ — микобактериальная инфекция. Согласно справке Роспотребнадзора, ею страдали почти 40% скончавшихся. У большинства из них также диагностировали туберкулез.

Количество умерших непосредственно от вируса иммунодефицита человека за последние пять лет в России достигло наименьших значений — 16 914 человек. Максимальный коэффициент смертности был в 2018 году — он составлял 14,0, но уже по итогам 2021-го снизился до 11,6.

В справке Роспотребнадзора учитывались данные о 973 037 россиянах, проживающих в 83 регионах страны. Отмечается, что среди них были 58 749 пациентов, заболевших впервые.

Ранее портал Statista сообщил, что Россия заняла пятое место в списке стран с наибольшим числом новых заражений ВИЧ. По информации сервиса, всего в 2021 году было зафиксировано полтора миллиона новых случаев заболевания, из них 3,9% (58,5 тысячи) приходится именно на РФ.

Позднее Минздрав отверг включение России в топ стран по распространению ВИЧ. В ведомстве подчеркнули, что автор первоначальной публикации ссылается на непроверенные сведения.