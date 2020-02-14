https://static.news.ru/photo/2cce2ca0-4fc0-11ea-8309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обязательная маркировка средств реабилитации для людей с инвалидностью будет введена в рамках госпрограммы «Доступная среда», сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, «Доступная среда» включает в себя три подпрограммы. Вторая касается совершенствования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, а третья — улучшения системы медико-социальной экспертизы.

Для повышения качества технических средств реабилитации будет внедрена обязательная маркировка средств реабилитации, а также актуализированы соответствующие национальные стандарты, — уточнил он.

Также, добавил Котяков, планируется внедрить механизм предоставления инвалидам средств реабилитации на основе электронного сертификата.

Кроме того, до 2025 года власти намерены отработать модели жизнеустройства и сопровождения инвалидов, в том числе альтернативные формы их размещения. В свою очередь Минтруд скооперируется с Минюстом в рамках законопроекта о так называемой распределённой опеке, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что российское правительство утвердило порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы. Он вступит в силу с 1 июля.