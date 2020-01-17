В подмосковной Балашихе впервые нанесли дополнительную маркировку на машину, побывавшую в угоне.
Как
С 1 января вступило в силу постановление правительства о требованиях к содержанию и способу нанесения дополнительной маркировки на транспортные средства. В документе речь идёт о маркировках, которая была уничтожена из-за коррозии, ремонта, либо изменена или уничтожена вследствие противоправных действий третьих лиц.
Ранее NEWS.ru сообщал, что c 1 июля 2020 года в России будет запрещена продажа немаркированных лекарств, а за выдачу цифровых кодов оператор станет взимать плату.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен