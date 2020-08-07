В России в июне в четыре раза выросло число браков

https://static.news.ru/photo/d9535fd2-d8cc-11ea-96d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По сравнению с маем, число пар, зарегистрировавших свой союз, в стране увеличилось вчетверо. Такие данные приводит Росстат.

В июне число браков выросло за месяц в четыре раза — с 15 074 в мае до 68 408 в июне. Тем не менее их количество в июне 2020 года оказалось на 34,7% меньше, чем в июне 2019 года, — сказано в сообщении Федеральной службы госстатистики.

При этом в Чеченской республике, в Ингушетии и Дагестане число браков превысило показатель июня 2019 года. Жители Чечни при этом увеличили этот показатель практически в два раза по сравнению с 2019 годом. Если в прошлом июне в республике расписались 617 пар, то в июне текущего года — 1224 пары зарегистрировали свои отношения.

Однако Росстат отметил и рост числа разводов более чем в два раза — с 19 048 в мае до 45 801 в июне.

Из-за пандемии коронавируса и самоизоляции 70% россиян перенесли свадебные торжества. Однако летом, когда ограничительные меры стали ослаблять, многие пары решили всё-таки узаконить свои союзы — спрос на подвенечные наряды в стране подскочил на 36% по сравнению с июнем. Такие сведения привели аналитики платформы «Авито».

Как писал NEWS.ru, ранее Росстат сообщил о снижении смертности от коронавируса в июне.