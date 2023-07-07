Россияне стали чаще пытаться незаконно вывезти валюту ФТС зафиксировала рост попыток незаконного вывоза валюты из России

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За 2023 год в России на 17% участились попытки незаконного вывоза наличной валюты за рубеж, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) в своем Telegram-канале. По данным ФТС, с 1 марта 2022 года таможенники пресекли более 8,3 тысячи правонарушений. Общая сумма, которую граждане попытались вывезти сверх нормы, составила 900 млн рублей.

Ведомство отмечает, что за последние полгода возбудили 3,6 тысячи административных дел на 423,4 млн рублей, что на 500 случаев больше, чем во втором полугодии 2022 года. Нелегально вывозить наличные пытаются в шесть раз чаще, чем ввозить в Россию. С начала 2023 года пресекли перемещение валюты на 911 млн рублей.

Правонарушения участились после введенного запрета на вывоз наличной валюты свыше $10 тысяч. Чаще всего незаконно пытаются провезти рубли, доллары, евро, турецкие лиры и дирхамы ОАЭ. В основном наличные вывозят в Турцию, ОАЭ, Азербайджан и Сербию.

В Екатеринбурге таможенники ранее предотвратили попытку вывоза из России частей антикварного микроскопа времен Николая II. Старинный прибор в разобранном виде пытался отправить посылкой в США местный предприниматель.