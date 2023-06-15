Уральские таможенники задержали посылку с антикварным микроскопом В Екатеринбурге таможенники пресекли попытку вывоза из страны антикварного микроскопа

Фото: utu.customs.gov.ru

В Екатеринбурге таможенники предотвратили попытку вывоза из России частей антикварного микроскопа времен Николая II, сообщает ОТР. По информации издания, старинный прибор в разобранном виде пытался отправить посылкой в США местный предприниматель.

Как уточняет издание, сотрудники таможни в аэропорту Екатеринбурга обратили внимание на посылку в США, содержимым которой значились детали от школьного микроскопа. По факту в почтовом отправлении оказался деревянный футляр, набор окуляров и объективов, подвижное зеркало для подсветки, лапки держателя для предметного стекла и тубус.

Фото: utu.customs.gov.ru

По информации официального Telegram-канала Федеральной таможенной службы, все обнаруженные предметы содержат гравировку C.REICHERT WEIN. Согласно данным экспертизы, эта фирма была известна с 1876 года, а подобные микроскопы выпускались в первой половине XX века.

Как сообщили в ведомстве, для полного комплекта микроскопа не хватало только станины и предметного столика с конденсором. Экспертиза подтвердила, что частям прибора более 100 лет и они имеют культурную ценность. Посылку задержали, ведется расследование.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево был задержан 29-летний гражданин Ирана, пытавшийся ввезти в Россию марихуану в чайных пакетиках и шейкере.