Овчарка «сдала» иранца полиции в Шереметьево Иранец пытался провезти в Россию 18 чайных пакетиков и шейкер с марихуаной

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

В аэропорту Шереметьево служебная овчарка нашла среди багажа лайнера, прилетевшего из Ирана в Россию, чемодан с наркотиками, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы. Среди вещей 29-летнего иранца была обнаружена упаковка чая марки Sharzad Tea. Внутри пакетиков находилась марихуана, установила экспертиза. Также в чемодане был шейкер с наркотическим веществом.

18 чайных пакетиков с марихуаной обнаружили у пассажира рейса Тегеран — Москва сотрудники Шереметьевской таможни. Наркотик выявила в ходе таможенного контроля служебная бельгийская овчарка по кличке Брауни. На багажной ленте она обозначила чемодан, принадлежавший 29-летнему гражданину Ирана, — говорится в сообщении.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.

Ранее в Москве по подозрению в шантаже и наркоторговле задержали американского музыканта, бывшего десантника Вооруженных сил США Трейвиса Лика. По версии следствия, он предоставлял наркотики россиянкам, а затем шантажировал их с целью заставить участвовать в распространении запрещенных веществ.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.