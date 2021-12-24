В России снова отложили продажу «красивых» госномеров

Аукционы по продаже «красивых» регистрационных знаков транспортных средств с 1 января 2022 года, как планировалось, работу не начнут, сообщает «Газета.Ru». Проект постановления легализовать торговлю ими через «Госуслуги» должен был вступить в силу в начале 2021 года, затем его перенесли на 2022-й, но так и не приняли.

Разработка данной инициативы продолжается, в настоящий момент документ находится на межведомственном согласовании, — заявили в пресс-службе Минэкономразвития.

Источники в правительстве РФ подтвердили, что инициатива и не будет завершена в ближайшее время. Также в региональных подразделениях ГИБДД, на которых лежит задача по координации с местными властями и Минцифры, сообщили о неготовности к онлайн-торгам. Для этой работы нет подходящей нормативной базы.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил, что некоторые водители будут специально пачкать номера, чтобы не попадаться на камеры, если отменить штраф за грязный номерной знак. Он считает, что добросовестным автомобилистам действующая норма закона не угрожает.

В свою очередь координатор движения «Синие Ведёрки» Пётр Шкуматов назвал наказание в пять тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок до трёх месяцев за повторное вождение с грязным номерным знаком самым несправедливым и спорным штрафом для автолюбителей. Эксперт подчеркнул, что в РФ «грязевой сезон» длится около шести месяцев.