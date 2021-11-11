«Синие Ведёрки» назвали «самый несправедливый» штраф для автовладельцев

Самым несправедливым и спорным штрафом для автолюбителей, предлагаемым проектом КоАП от Минюста, является наказание в пять тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок до трёх месяцев за повторное вождение с грязным номерным знаком, рассказал NEWS.ru координатор движения «Синие Ведёрки» Пётр Шкуматов.

Эксперт подчеркнул, что в РФ «грязевой сезон» длится около шести месяцев и эти полгода «все автомобилисты ездят, в принципе, грязные» из-за состояния дорог и технологий их обслуживания, которые не менялись много лет. Шкуматов добавил, что водители на это никак повлиять не могут.

Автомобили грязные, на дорогах грязь, мы никак на это не можем повлиять. Как только начинают использовать реагенты, тут же возникают проблемы. Как автомобилист может повлиять на то, что, допустим, выехал на дачу, а дорога грязнющая? Его останавливает инспектор и выписывает ему штраф в пять тысяч рублей. За что? Это, конечно, не просто перебор, а абсолютная несправедливость. Вообще не зависит от действий водителя. Я понимаю, если человек специально номера замазал, но у нас зимой это происходит по всей стране, кроме, наверно, Краснодара. Грязи столько, что машина заляпывается за 10–20 км, — заявил собеседник.

Минюст подготовил проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) с новыми штрафами для водителей. В него войдёт ряд новых норм, в частности штраф за отказ остановить машину по требованию полиции во время погони.

Например, неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции обойдётся водителю в 40 тысяч рублей. За управление машиной в состоянии опьянения, когда в салоне находится ребёнок, предлагается лишать прав и налагать штраф в 50 тысяч рублей. Также проект включает штрафы за повторные нарушения, в том числе за управление машиной с нечитаемым номером — пять тысяч рублей или лишение прав, а также штраф в размере трёх тысяч рублей за чрезмерную тонировку.

Кроме того, в новом КоАП Минюст предлагает полностью отказаться от административного ареста водителей. Как отмечается, отказ от такого наказания связан с его дороговизной для бюджета и с гуманизацией законодательства.

Ранее эксперты узнали, владельцев каких машин чаще всего штрафуют в России. Больше всего штрафов собрали водители BMW и Mercedes-Benz — в среднем с начала года они получили по 4,2 штрафа. На втором месте оказались обладатели Audi с показателем в 3,6 штрафа, на третьем — автолюбители на Volvo (3,5 штрафа).

Самое распространённое правонарушение среди российских водителей — превышение скорости на 20–40 км/ч. На него приходится 67% всех штрафов. На втором месте — несоблюдение требований знаков или разметки, на третьем — невыполнение требования об остановке перед стоп-линией. В среднем автолюбители предпочитают оплачивать штрафы на 13-й день после получения уведомления о правонарушении.