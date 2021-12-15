Общественник выступил против отмены штрафов за грязные номера автомобиля

Некоторые водители будут специально пачкать номера, чтобы не попадаться на камеры, если отменить штраф за грязный номерной знак, считает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что добросовестным автомобилистам действующая норма закона не угрожает.

Иногда, конечно, сотрудники ГИБДД устраивают рейды. Но и то, если номер совсем не читаемый только с одной стороны, то они предлагают его почистить и сделать читаемым. А после этого отпускают. Всегда в такую погоду можно сказать, что «Я выехал нормально, но пока доехал — залепило снегом и грязью, а я ничего не видел», — объяснил Похмелкин.

Ранее координатор движения «Синие Ведёрки» Пётр Шкуматов назвал наказание в пять тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок до трёх месяцев за повторное вождение с грязным номерным знаком самым несправедливым и спорным штрафом для автолюбителей.

Эксперт подчеркнул, что в РФ «грязевой сезон» длится около шести месяцев и эти полгода «все автомобилисты ездят в принципе грязные» из-за состояния дорог и технологий их обслуживания, которые не менялись много лет. Шкуматов добавил, что водители на это никак повлиять не могут.