Захарова назвала причину повышения мировых цен на продовольствие Захарова: мировые цены на продовольствие растут в результате западных санкций

Мария Захарова / Фото МИД РФ

Цены на продовольствие в мире растут из-за западных санкций, а не по причине проведения Россией спецоперации на Украине, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом дипломат прокомментировала заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, что из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод.

Цены растут из-за санкций, введённых коллективным Западом под напором США. Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение, — сообщила Захарова.

Она отметила, что кризис государственности на Украине также возник по вине стран Запада. По её мнению, к этому причастны западные политики, который на протяжении долгого времени управляли Украиной.

Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам трёхдневной встречи глав дипведомств «Большой семёрки» ранее заявила, что украинский кризис может привести к глобальному голоду на планете. Последствия прекращения поставок продуктов ощутимы уже сейчас, а сознательная «блокада экспорта» из России является якобы частью «гибридной войны», которая «подпитывает почву для новых кризисов».