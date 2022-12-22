В России предложили ужесточить законы о доступе детей в интернет «Известия»: в России предложили ужесточить законы о доступе детей в интернет

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Специалисты Государственного университета управления (ГУУ) порекомендовали Госдуме ужесточить законы о доступе детей в интернет, сообщают «Известия». Основанием для этого послужили результаты исследования, согласно которым более двух третей подростков (72%) смотрят в Сети сериалы со сценами насилия и другим неприятным содержанием.

По данным специалистов ГУУ, практически половина (47%) несовершеннолетних пользователей Сети получали предложения попробовать наркотики или заработать, занимаясь распространением информации о них. Кроме того, примерно 28% подростков получали угрозы в интернете и сталкивались с преследованиями в Сети.

Эксперты предлагают законодательно обязать россиян указывать паспортные данные и подлинное имя при регистрации в соцсетях и с предоставлением документа в электронном виде. Что касается пользователей в возрасте младше 14 лет, то их смогут регистрировать только законные представители.

Специалисты считают необходимым закрепить в законодательстве понятие кибербуллинга и ввести административную и уголовную ответственность за него. Кроме того, они предлагают создать суды по киберпреступлениям, которые будут заниматься рассмотрением нарушений законов в области информационных технологий.

Ранее сообщалось, что киберпреступники часто обманывают детей в социальных сетях и онлайн-играх, создавая фейковые страницы известных блогеров и от их лица предлагая поучаствовать в сомнительных конкурсах и лотереях. Другим способом обмануть детей являются объявления о быстром заработке, которые привлекают доверчивых подростков, стремящихся к финансовой независимости от родителей.