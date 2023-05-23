В России предложили упорядочить блогосферу Национальная ассоциация блогеров предложила упорядочить деятельность сетевых авторов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Национальная ассоциация блогеров обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением упорядочить деятельность сетевых авторов и включить их реализацию нацпроектов в качестве независимых консультантов, говорится в письме, с которым ознакомились в NEWS.ru. Отмечается, что речь может идти о 38 млн создателей контента.

Мы предлагаем привлечь блогеров в качестве независимых консультантов в текущие Национальные проекты в разных направлениях и регионах. Мы готовы собрать группы блогеров, чья экспертность и компетенции подойдут для поддержки 13 текущих направлений нацпроектов, — говорится в письме.

При этом ассоциация предлагает использовать в качестве ориентиров Этико-правовое пособие для блогеров, созданное членами организации совместно с экспертами по медиа этике Общественной коллегии по жалобам на прессу. Авторы письма отмечают, что при приеме в ассоциацию, в частности, блогер подтверждает, что разделяет цели и ценности сообщества, зафиксированные в уставе. Этот опыт можно расширить на всех потенциальных создателей контента в России

Мы уже являемся платформой для самоопределения блогеров. И наш опыт можно масштабировать. Цели и ценности - вот, что должно сегодня определять блогера, а не ежедневный трафик на аккаунте, — резюмируют блогеры.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что блогеры-тренеры, продающие свои курсы в Сети, должны получать лицензии на деятельность. Предложение о регулировании деятельности таких блогеров депутат направила премьер-министру России Михаилу Мишустину