В России предложили страховать уход за пожилыми РБК: эксперты Минэкономразвития предложили страховать уход за пожилыми людьми

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Эксперты Министерства экономического развития РФ предложили финансировать систему ухода за пожилыми людьми за счет добровольного страхования, сообщает РБК. По его информации, это может быть сделано по аналогии с пенсионными взносами, которые уплачиваются с доходов работников, однако ставка должна быть до 0,5%, чтобы не создавать финансового давления на россиян.

Как передает издание, инициатива была сформулирована в статье «Подходы к внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в России в сравнении с другими странами», которую опубликовали в журнале «Экономическое развитие России». Авторы материала предложили усовершенствовать систему долговременного ухода за пенсионерами в соответствии с международным опытом и сделать ее страховой. По их мнению, зачастую у государства возникают проблемы с финансированием подобных услуг.

Исследователи рекомендовали сначала внедрить добровольное страхование, чтобы взносы плательщика использовались на оплату ухода за ним самим, а впоследствии — обязательное. При этом эксперты не исключили, что нововведения могут вызвать недовольство граждан, поэтому важно держать ставку страхования на низком уровне.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальных банковских вкладах и счетах для граждан с низкими доходами. Документ разработан для поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволяя им получать гарантированный доход по счетам и вкладам.