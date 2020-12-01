В России предложили доплачивать продавцам и таксистам из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b4ef649a-33c8-11eb-b2e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Партия «Коммунисты России» обратилась с требованием к правительству ввести стимулирующие надбавки в размере 20 тысяч рублей кассирам, продавцам и таксистам за работу в период пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

Предложение направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Сурайкин считает, что профессия таксиста является самой массовой в России на протяжении 15 лет. Он уточнил, что примерно 7% россиян занимаются перевозкой пассажиров и ежедневно контактируют с большим числом людей. Представитель партии отметил, что доля кассиров и продавцов на рынке труда составляет 6,8%.

Именно эти две профессии ежедневно подвержены риску заражения. Важно отметить исключительную общественную значимость работы таксистов и работников сферы торговли — фактически они стоят на страже транспортной и продовольственной безопасности страны, — цитирует РИА Новости Сурайкина.

По его словам, стимулирующие выплаты точечного характера позволят снизить социальную напряжённость и частично компенсировать работу в условиях повышенного риска инфицирования коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ выделит свыше 8,6 млрд рублей из резервного фонда кабмина на выплаты врачам за работу с коронавирусом. Кроме этого, будет выделено почти 16,1 млрд рублей на выплаты за выполнение «особо важных работ» с COVID-19. В правительстве уточнили, что получателем резервных средств станет Минздрав, а стимулирующие выплаты будут производиться врачам за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Эти доплаты коснутся медиков, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, а также лицам из групп риска. В другом распоряжении правительства говорится также почти о 16,1 млрд рублей на выплаты врачам за «особые условия» работы при непосредственном оказании помощи пациентам с коронавирусом.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с коронавирусными пациентами, будут получать доплату в 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал — 50 тысяч рублей, младший — 25 тысяч рублей. Доплаты должны были получить и сотрудники скорой помощи: врачи — по 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсёстры и водители — по 25 тысяч рублей.