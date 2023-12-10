В России подскочили цены на немецкие машины премиум-класса SHOT: цены на остатки немецких автомобилей премиум-класса в РФ выросли на 25%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на остатки немецких автомобилей премиум-класса в России увеличились в среднем на 25%, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, в настоящее время рынок машин из ФРГ переживает кризис: активных продаж нет ни в Германии, ни за рубежом.

Как передает источник канала из сферы розничной торговли автомобилями, стоимость автомобиля Mercedes-Benz C-класса 180 выросла на 46%, BMW X7 — на 34%, Maybach S 680 — на 18%. Немецкие автокомпании остановили производство и распродали активы в России, которая была одним из главных их потребителей. Сейчас они пытаются продать остатки машин, которые завезли на территорию РФ еще до 2022 года.

Ранее сообщалось, что количество поставляемых в Россию по параллельному импорту машин сокращается. В ноябре на автомобили, поставленные по альтернативным каналам, пришлось лишь 8% общего числа проданных транспортных средств. Еще в октябре этот показатель составлял 11%. Пик популярности «неофициальных» машин пришелся на середину лета.

Эксперты профильной организации РОАД ранее рассказали, что до конца 2023 года в России ожидается снижение продаж новых легковых автомобилей на 5–10%. В лучшем случае, по их мнению, авторынок останется на прежнем уровне.