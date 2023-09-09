В России ответили «шулеру» Мишелю на обвинение РФ в неуважении к Африке Сенатор Ковитиди: Шарль Мишель отстаивает интересы не европейцев, а США

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Шарль Мишель

Глава Евросовета Шарль Мишель, обвинивший Россию в цинизме и неуважении к Африке, отстаивает интересы не ЕС, а США, предположила в разговоре с NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она отметила, что Мишеля в ЕС часто критикуют за его скандальные заявления.

Двуликий Мишель никак не определится, чьи интересы представляет: ЕС или США. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства ранее уже отмечал: только 2% украинской сельхозпродукции реэкспортировали в третьи страны. Желание Москвы поставлять Африке зерно должно было найти позитивный отклик в ЕС, в частности у руководителя Евросовета, — добавила Ковитиди.

По ее словам, в Западной и Центральной Африке на грани голода находятся около 48 млн человек, которые могут умереть от недоедания, а Россия, увидев, что зерновая сделка срывается, находясь в непростой ситуации, проводя СВО, нашла способ помочь беднейшим странам континента.

Позиция Мишеля не соответствует интересам ЕС. Против вывоза украинского зерна по суше протестовали поляки, так как украинское зерно. Фигура Мишеля достаточно мутная. Он заступился за еврократов, которых госсекретарь ЕС по вопросам городского планирования Паскаль Смет заподозрил в регулярном употреблении наркотиков, — подчеркнула Ковитиди.

На саммите «Большой двадцатки» в Индии Мишель заявил, что РФ, собираясь поставить зерно в африканские страны бесплатно, проявляет цинизм и неуважение к ним. Вместо этого он призвал задействовать «коридоры солидарности», которые использовались для вывоза украинского продовольствия в страны ЕС.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил бесплатно отправить в Турцию 1 млн тонн зерна. Там продовольствие предлагалось переработать и перенаправить нуждающимся странам. Замглавы МИД Сергей Вершинин добавил, что Анкара позитивно отреагировала на инициативу российского лидера. При этом он уточнил, что предложение президента не является альтернативой зерновой сделке.