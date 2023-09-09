«Цинизм и неуважение»: ЕС раскритиковал Россию за поставки зерна в Африку Глава Евросовета Мишель назвал поставки российского зерна в Африку неуважением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собираясь поставить зерно в африканские страны бесплатно, Россия проявляет цинизм и неуважение к ним, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на саммите «Большой двадцатки» в Индии. Вместо этого он призвал задействовать «коридоры солидарности», которые использовались для вывоза украинского продовольствия в страны ЕС, передает РИА Новости.

Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что черноморская сделка позволила экспортировать 30 млн тонн, в основном в самые незащищенные страны. А «коридоры солидарности» — альтернативные маршруты, разработанные ЕС, уже позволили экспортировать 40 млн тонн, — заявил Мишель.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил бесплатно отправить в Турцию 1 млн тонн зерна. Там продовольствие предлагалось переработать и перенаправить нуждающимся странам. Замглавы МИД Сергей Вершинин добавил, что Анкара позитивно отреагировала на инициативу российского лидера. При этом он уточнил, что предложение президента не является альтернативой зерновой сделки.

Также ранее Путин заявил о готовности РФ вернуться к зерновой сделке. Соглашение будет возобновлено, если все озвученные обязательства перед Москвой выполнят, указал президент.