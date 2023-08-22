Путин заявил о готовности России вернуться к зерновой сделке

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Президент России Владимир Путин

Россия готова вернуться к зерновой сделке, заявил глава государства Владимир Путин в своем выступлении перед участниками форума БРИКС. По его словам, для этого необходимо реальное выполнение всех обязательств перед Москвой.

С учетом упомянутых фактов мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной, — сказал Путин.

Он также отметил, что Россию намеренно обвиняют в сложностях на мировых рынках и чинят ей препятствия в поставках зерна и удобрений. Он добавил, что в 2022 году экспорт зерна из РФ в Африку составил 11,5 млн тонн, а в первые полгода 2023 — почти 10 млн. Глава государства подчеркнул, что такие показатели были достигнуты, несмотря на все санкции, которые затрудняют экспорт российского продовольствия и усложняют логистику.

Зерновая сделка, предполагавшая вывоз украинского зерна через гуманитарный коридор в Черном море, была заморожена 17 июля. Россия отказалась продлить договоренности, так как ее требования игнорировались. При этом в Кремле дали понять, что Москва готова вернуться к соглашению при условии соблюдения ее интересов.

Позднее немецкая газета Bild сообщила, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо зерновой сделки, действие которой закончилось в прошлом месяце. Согласно трехстороннему документу, предполагается поставлять российское зерно в ряд бедных стран. В частности, речь идет об африканском континенте. Согласно соглашению, Турция будет выступать в качестве организатора, а Катар — как спонсор поставок.