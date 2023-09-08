В МИД России оценили позицию Турции и Катара по поставке зерна МИД: Турция и Катар позитивно отреагировали на поставку 1 млн тонн зерна из РФ

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Турция и Катар дали принципиально позитивную реакцию на инициативу России по переработке и поставкам 1 млн тонн российского зерна, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает ТАСС. Он добавил, что проект с переработкой зерна из России в Турции не является альтернативой зерновой сделке.

Практический процесс реализации начался за счет контактов с теми сторонами, которые и должны войти в это трехстороннее соглашение. Пока идут предварительные контакты, и на повестке дня — встречи на уровне экспертов трех сторон, — сказал он.

Ранее МИД РФ указывал, что предложенная Путиным идея отправить в Турцию 1 млн тонн зерна для переработки и дальнейшей отправки нуждающимся странам является идеальной альтернативой ранее существовавшей зерновой сделке.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что Россию намеренно обвиняют в сложностях на мировых рынках и чинят ей препятствия в поставках зерна и удобрений. Он добавил, что в 2022 году экспорт зерна из РФ в Африку составил 11,5 млн тонн, а в первые полгода 2023-го — почти 10 млн. Глава государства подчеркнул, что такие показатели были достигнуты несмотря на все санкции, которые затрудняют экспорт российского продовольствия и усложняют логистику.