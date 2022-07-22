В России оценили вероятность роста цен на куриное мясо Глава Национальной мясной ассоциации Юшин оценил вероятность роста цен на куриное мясо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внезапное подорожание куриного мяса в России является маловероятным рассказал глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он уточнил, что на стабилизацию цен в индустрии во многом влияют сильные позиции рубля, благоприятный прогноз по урожаю необходимых сельскохозяйственных культур и высокие темпы развития отечественного производства, передает Lenta.ru.

Экспорт мяса птицы в разные страны рос активно, общий прирост по сравнению с прошлым годом превысил 40%. Если бы не было этого экспорта, то давление на рынке было бы еще большим, а цены — еще ниже. Также благодаря тому, что у нас очень хорошие прогнозы на урожай, есть сложности с экспортом зерновых, масличных, бобовых, они остаются на рынке, цены упали и здесь, так же, как и цены на аминокислоты, — уточнил Юшин.

Он отметил, что в текущих условиях затруднительно давать какие-либо точные прогнозы по изменению цен в индустрии, так как на динамику влияет слишком большое количество факторов. Юшин посетовал, что в первом квартале 2022 года многие предприятия в отрасли, даже наиболее успешные, работали практически себе в убыток, не получая никакой прибыли.

Ранее стало известно, что ко второму полугодию в России может ускориться рост цен на куриное мясо на 5%. Подорожание курятины связано с растущими производственными издержками и с неполным замещением импортных инкубационных яиц, пишет РИА Новости. Отмечается, что с начала этого года куриное мясо подорожало значительно меньше, чем говядина и баранина, — всего в пределах 2%.