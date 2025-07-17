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17 июля 2025 в 14:35

Проще чебуреков, вкуснее пиццы — эти мясные булочки покорили всю семью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мясные булочки на сковороде — это быстрый и вкусный вариант ужина, который понравится всей семье. Они готовятся из готового теста и мясного фарша, что значительно экономит время. Сочная начинка и нежное тесто делают эти булочки идеальным блюдом для любого случая.

Ингредиенты:

  • готовое тесто — 500 г;
  • мясной фарш — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • сыр — по желанию;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • специи — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки;
  • вода — 50 мл.

Приготовление:

  1. Обжарьте фарш с луком до готовности, добавьте специи.
  2. Раскатайте тесто, нарежьте на квадраты, выложите начинку.
  3. Сформируйте булочки, жарьте на сковороде 5–7 минут с каждой стороны.
  4. Добавьте воду, накройте крышкой и готовьте еще 5 минут.
  5. Подавайте горячими.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

мясо
еда
рецепты
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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