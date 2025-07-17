Проще чебуреков, вкуснее пиццы — эти мясные булочки покорили всю семью

Мясные булочки на сковороде — это быстрый и вкусный вариант ужина, который понравится всей семье. Они готовятся из готового теста и мясного фарша, что значительно экономит время. Сочная начинка и нежное тесто делают эти булочки идеальным блюдом для любого случая.
Ингредиенты:
- готовое тесто — 500 г;
- мясной фарш — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- сыр — по желанию;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- специи — по вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- вода — 50 мл.
Приготовление:
- Обжарьте фарш с луком до готовности, добавьте специи.
- Раскатайте тесто, нарежьте на квадраты, выложите начинку.
- Сформируйте булочки, жарьте на сковороде 5–7 минут с каждой стороны.
- Добавьте воду, накройте крышкой и готовьте еще 5 минут.
- Подавайте горячими.
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