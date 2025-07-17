Проще чебуреков, вкуснее пиццы — эти мясные булочки покорили всю семью

Мясные булочки на сковороде — это быстрый и вкусный вариант ужина, который понравится всей семье. Они готовятся из готового теста и мясного фарша, что значительно экономит время. Сочная начинка и нежное тесто делают эти булочки идеальным блюдом для любого случая.

Ингредиенты:

готовое тесто — 500 г;

мясной фарш — 300 г;

лук — 1 шт.;

томатная паста — 2 ст. л.;

сыр — по желанию;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

специи — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

вода — 50 мл.

Приготовление:

Обжарьте фарш с луком до готовности, добавьте специи. Раскатайте тесто, нарежьте на квадраты, выложите начинку. Сформируйте булочки, жарьте на сковороде 5–7 минут с каждой стороны. Добавьте воду, накройте крышкой и готовьте еще 5 минут. Подавайте горячими.

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