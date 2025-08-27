День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 13:02

В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку

Хирург Готье: пересадка свиных легких в тело человека объяснит реакцию тканей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пересадка свиных легких в тело человека, находящегося в состоянии клинической смерти, объяснит реакцию тканей на органы трансгенного животного, заявил NEWS.ru главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России академик РАН Сергей Готье. По его словам, ученые из Китая сделали первый шаг к пониманию данных процессов.

Если обращаться к недавнему прошлому, то мы наблюдаем ряд случаев пересадки органов от генно-модифицированных свиней в человеческий организм. Целью этого является понимание самой возможности трансплантации от животных для восполнения мирового дефицита органов для пересадки тяжелобольным людям. Наши китайские коллеги сделали смелый шаг для понимания этих возможностей. Орган проработал девять дней — это достаточно много, чтобы понять специфику реакции тканей, — сказал Готье.

По его словам, это также объяснит нюансы восстановления функций органа, гемодинамических показателей и весомость повреждения мембран. При этом, отметил хирург, необходимо принимать во внимание клиническую смерть, которая меняет иммунные реакции тела.

Ранее стало известно, что ученые из Китая впервые пересадили свиные легкие в тело человека, находящегося в состоянии клинической смерти. Новый орган не вызвал сверхострой реакции отторжения, что подтвердило возможность использования трансгенных животных для выращивания донорских легких.

медицина
Китай
здоровье
наука
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали, ожидать ли дождей в конце августа
Стало известно, почему лидеры ЕС едут в Молдавию
Юрист описал самый распространенный вид брачного мошенничества
Bloomberg сообщил о массовых отставках генералов в Китае
Сразу несколько операторов дронов ВСУ оказались в неожиданном месте в ДНР
В ГД призвали наказать школьницу за идею «поднять бабосики» на смерти бойца
Летчик в одиночку уничтожил пять беспилотников ВСУ
«Роют себе яму»: в Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России
Меган Маркл раскрыла подробности отношений с принцем Гарри
В ГД предложили выплачивать семьям по 10 тысяч рублей за совместную жизнь
Глава РФПИ обратился к Вашингтону через видео с ослами
Пенсионер устроил стрельбу из-за незаконной врезки в ЛЭП
Крупы по-новому: 7 авторских рецептов, которые точно вас удивят
Путин оценил идею смягчения ДКП за счет сбалансированного бюджета
Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Названа истинная цель пошлин США против закупающей российскую нефть Индии
Агроном дал советы, как подготовить почву к осенне-зимнему сезону
Родные пропавшего пловца в Босфоре решили нанять частного детектива
«Воздушные убийцы»: военэксперт назвал палачей вражеских истребителей
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон резко сменила имидж
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.