В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку

Пересадка свиных легких в тело человека, находящегося в состоянии клинической смерти, объяснит реакцию тканей на органы трансгенного животного, заявил NEWS.ru главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России академик РАН Сергей Готье. По его словам, ученые из Китая сделали первый шаг к пониманию данных процессов.

Если обращаться к недавнему прошлому, то мы наблюдаем ряд случаев пересадки органов от генно-модифицированных свиней в человеческий организм. Целью этого является понимание самой возможности трансплантации от животных для восполнения мирового дефицита органов для пересадки тяжелобольным людям. Наши китайские коллеги сделали смелый шаг для понимания этих возможностей. Орган проработал девять дней — это достаточно много, чтобы понять специфику реакции тканей, — сказал Готье.

По его словам, это также объяснит нюансы восстановления функций органа, гемодинамических показателей и весомость повреждения мембран. При этом, отметил хирург, необходимо принимать во внимание клиническую смерть, которая меняет иммунные реакции тела.

Ранее стало известно, что ученые из Китая впервые пересадили свиные легкие в тело человека, находящегося в состоянии клинической смерти. Новый орган не вызвал сверхострой реакции отторжения, что подтвердило возможность использования трансгенных животных для выращивания донорских легких.