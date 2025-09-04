В России обрушился рынок грузового транспорта «Автостат»: продажи тяжелых и среднетоннажных грузовиков упали более чем на 50%

Продажи тяжелых и среднетоннажных грузовиков в России упали за август на 59,5 и 50,2%, сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные данные. За минувший месяц в стране смогли продать лишь 3682 больших грузовиков.

По данным агентства, продажи среднетоннажных автомобилей грузоподъемностью от 3,5 до 16 тонн упали на 50,2%, достигнув 923 единиц. В сегменте легких коммерческих автомобилей также зафиксировано снижение на 25,8%, удалось реализовать около 7000 единиц.

Согласно статистике, лидером рынка тяжелых грузовиков стал «КамАЗ» с долей 31,6%. В сегменте средних грузовиков доминируют отечественные производители «КамАЗ» и ГАЗ, на двоих контролирующие 65% рынка. Среди LCV наиболее востребованным оказался ГАЗ с долей 46,7%.

Эксперты связывают негативную динамику со снижением спроса на грузоперевозки и общим охлаждением логистического рынка. Число вакансий для водителей категорий С и Е сократилось на 47%, что частично объясняется уходом с рынка иностранных компаний. Логистические фирмы не только прекратили нанимать новых сотрудников, но и начали снижать оклады действующим водителям.

Ранее пресс-служба КамАЗ сообщала, что компания получила чистый убыток в размере 30,9 млрд рублей по итогам первой половины 2025 года. При этом в первой половине 2024 года компания «КамАЗ» сократила чистую прибыль в 3,7 раза. Показатель составил 3,67 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности.