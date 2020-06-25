В России может появиться «Сталин-центр»

https://static.news.ru/photo/57f3bec2-b6f4-11ea-99eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Глава отделения КПРФ в городе Бор под Нижним Новгородом, предприниматель Алексей Зоров решил создать «Сталин-центр». Планируется построить жилой дом, на первом этаже которого будет располагаться музей времён достижений СССР.

В день 75-летия Победы по инициативе Зорова был открыт памятник Иосифу Сталину. Монумент установлен на частной территории, которая принадлежит главе отделения КПРФ. Трёхметровая скульптура расположена на благоустроенной территории, на которой уложена брусчатка и высажены растения. Памятник был выполнен из бетона и окрашен в бронзовый цвет.

Зоров не рассказал, во сколько обошёлся монумент, сославшись на коммерческую тайну. Он также не назвал автора скульптуры, уточнив, что памятник был создан в Москве. В церемонии открытия приняли участие около 400 местных жителей, которые возложили цветы к подножию монумента после его открытия.

Администрация города Бор заявила, что памятник установлен без согласования с властями. Участок, на котором находится монумент, относится к категории земель, отведённых под индивидуальное строительство. Зоров не получал никаких разрешений на установку памятника и не согласовывал его открытие.

Чиновники направили запрос в городской отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии с просьбой провести проверку и установить, насколько установка памятника соответствует целевому использованию земельного участка, сообщает «Коммерсант».

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