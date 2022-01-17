В результате ситуации, сложившейся вокруг девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, в России может появиться комиссия по поддержке одарённых детей, поскольку случай Тепляковых поставил много системных вопросов перед образованием. Об этом сообщил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Асмолов. Он добавил, что уже на следующей неделе может появиться программа действий по дальнейшему обучению и сохранению психологического здоровья Тепляковой.

Среди выявленных благодаря резонансу вокруг семьи Тепляковых вопросов перед образованием как таковым, выделяются необходимость поиска индивидуальных путей образования и расширения вариативного образования и поддержки детей с теми или иными формами одарённости.

Готовится вопрос о создании комиссии, которая рассмотрела бы эти сложнейшие вопросы, — подчеркнул Асмолов.

В конце декабря Асмолов выложил открытое письмо, адресованное председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, в котором просил принять меры и остановить учебный процесс девятилетней Алисы, поскольку это может быть чревато проблемами для её психического состояния.

Вопрос о том, есть ли Алисе место в вузе, обострился после конфликта, произошедшего между отцом девочки и заведующим кафедрой после экзамена, на котором студентке поставили «неуд». Родители позже разместили в блоге послание, в котором рассказали о нарушениях формата проведения экзамена со стороны МГУ и попросили контролирующие органы принять меры.