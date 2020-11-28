В России могут продлить беззаявительный порядок получения субсидий на ЖКХ

https://static.news.ru/photo/2f0c7190-32f3-11eb-8a88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минстрой рассматривает вопрос о продлении беззаявительного порядка для получения субсидий на оплату ЖКХ в связи с пандемией коронавируса, сообщила замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя РФ Олеся Лещенко.

По её словам, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в ряде регионов «оставляет желать лучшего».

Соответственно, не хотелось бы получить наплыв граждан в январе или в конце декабря за оформлением и продлением этих субсидий, — отметила она во время круглого стола, организованного в онлайн-формате комиссией Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам.

Гражданам, которые имеют право на такую льготу, не нужно обращаться в органы соцзащиты, писать заявления и подтверждать свой доход. Субсидии пролонгируют автоматически. Они предоставляются сроком на шесть месяцев. По истечении этого времени заявителю нужно предоставить документы об отсутствии задолженности за ЖКУ и об уровне доходов, чтобы подтвердить нуждаемость в субсидии, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее директор ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая сообщила, что долги граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2021 году могут существенно возрасти из-за того, что управляющие компании (УК) больше не смогут судиться с неплательщиками.