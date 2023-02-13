В России могут перейти на «чистые» пачки сигарет РИА Новости: в Госдуме обсудили переход на обезличенные пачки сигарет, как в ряде стран

Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

В Госдуме участники обсуждения запрета вейпов в России задумались о регулировании продажи табака. В частности, у депутатов появилась идея начать выпуск сигарет в обезличенных пачках, как это делаться в некоторых странах мира. Об этом РИА Новости рассказал источник в Госдуме, знакомый с ходом обсуждения. Он отметил, что первостепенными для парламентариев пока остаются вейпы.

По словам собеседника агентства, в настоящее время депутаты стараются найти «законодательную форму» для запрета вейпов. Среди возможных вариантов — регламентировать в законодательстве понятие вейпов и электронных сигарет. Это даст возможность определить, что именно нужно будет запретить к продаже.

Сейчас речь идет о том, чтобы ввести формулировку правильную. Там есть ЭСДН, их там миллионы всяких аббревиатур. Задача все это законодательно облегчить с точки зрения аббревиатур, которые должны быть введены, — сказал источник.

Законодательные инициативы по табаку станут вторым этапом совершенствования антитабачного законодательства. В рамках данного направления депутаты обсуждают введение в стране обезличенных пачек сигарет, стандартизированых и не привлекающих внимание к бренду. В качестве единого цвета предлагается выбрать зеленый.

Такая упаковка не будет содержать логотипов и товарных знаков. Все сигареты любых брендов будут иметь шаблонный цвет, название будет указано шрифтом утвержденного размера. По мнению представителей Госдумы, это поможет снизить привлекательность сигарет и усилит негативное восприятие курения.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный допустил, что полный запрет продажи вейпов будет неэффективной мерой из-за того, что потребители никотина просто перейдут с электронных девайсов на сигареты.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в свою очередь заявил о необходимости минимизировать использование вейпов в России. По его словам, особое внимание следует уделить проблеме потребления никотина несовершеннолетними.