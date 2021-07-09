В России могут изменить условия проживания иностранцев — что это значит

В МВД предложили изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в России. В частности, ведомство считает необходимым отменить разрешения на временное проживание. Вместо этого в МВД предлагают установить три режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно и без получения разрешения на постоянное проживание) и постоянное бессрочное проживание. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила NEWS.ru, зачем нужны изменения, будут ли введены визы для стран Азии и Закавказья и как миграционное законодательство станет более гуманным и жёстким одновременно.

— Чем продиктована необходимость поправок?

— Перед тем как ответить на этот вопрос, хотелось бы обратить внимание на то, что одновременно ещё и создаётся реестр недобросовестных работодателей. К сожалению, в нашей стране участились случаи, когда такой работодатель привозит иностранную рабочую силу, бросает людей на произвол судьбы и они остаются без средств к существованию. Думаю, в каждом уже российском городе были случаи, когда таких работников использовали либо как рабсилу, либо они совершали преступления. Поэтому навести порядок в сфере правовой миграции очень важно.

Что касается изменений правил и введения так называемых трёх категорий, то это правомерно. Это было сделано после рекомендаций правоохранительных органов. Мы сможем отрегулировать нахождение у нас людей в зависимости от того, хотят ли они остаться на меньше чем 90 дней, на больше или навсегда. Это общеевропейский и даже общемировой тренд: с одной стороны, упрощение въезда, с другой — усиление контроля. А ещё будет осуществляться контроль за перемещением и здоровьем въезжающих, так как было распоряжение президента о том, чтобы больные инфекциями, в частности ВИЧ, не проникали на территорию России. Думаю, это тоже правильно.

— Отмена «временной регистрации» связана с тем, что этот статус «резиновый», позволяющий неопределённо долго оставаться в стране?

— Нет, почему? У нас, напомню, упрощается въезд для людей, знающих русскую историю и русский язык. Это прежде всего граждане бывшего СССР, люди из стран, входящих в Таможенный союз. Для понимающих нас соотечественников нужно упрощать миграционные процедуры. Однако всё, что касается трудовой миграции, которая сегодня не вполне учитывается, — с этим пора заканчивать.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Получается, плохо учитывается «временная регистрация»?

— Правильно. Нередко случается, когда работодатель приводит мигрантов по поддельным документам, или не продлевает вовремя сроки пребывания, или не обеспечивает требуемыми законом социальными мерами поддержки. Это неправильно, с этим надо бороться.

— В России популярна идея виз со странами Средней Азии и Закавказья. Возможно, что это будет следующим шагом?

— На это влияют определённые соглашения и договоры между странами. Я считаю, что вводить визы не нужно. Необходимости в этом нет. Вспомните чемпионат мира по футболу, когда к нам приезжали люди со всего света. Если у человека нет желания незаконно въехать в Россию, то правила въезда для него нужно сократить. Нужно способствовать тому, чтобы интересующиеся нашей культурой или событийными мероприятиями приезжали к нам. Однако нам надо чётко понимать, зачем иностранный гражданин приехал к нам на неопределённо долгий срок. Если есть нарушение, но люди в безвыходной ситуации, думаю, следует принимать гуманные решения, если нет — запрещать въезд на длительный период.

Поправки в том числе предполагают более детальное рассмотрение причин того, почему человек нарушил миграционное законодательство.. Я как-то рассматривала заявление матери трёх россиян, которые тут родились, хотя сама она с Украины. Она не оформила гражданство и не выезжала назад в свою страну для переоформления, как того требует закон. Сейчас законодательство РФ подразумевает для неё и ей подобных суровое наказание, а поправки это изменят в лучшую сторону.