В России модернизировали правила автобусных перевозок

Правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками изменились в России, следует из документа правительства. Уточняется, что объекты надзора теперь отнесены к четырем различным группам согласно тяжести негативных последствий несоблюдения требований, передает РИА Новости.

Так, к группе тяжести «А» наряду с деятельностью по перевозке опасных грузов относится также «деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащая лицензированию». В предыдущей редакции документа такие автобусные перевозки относились к группе тяжести «Б». Кроме того, согласно инициативе применяется новая система оценки и управления рисками причинения вреда.

Также установлена новая периодичность контрольных мероприятий и обязательных профилактических визитов на объекты в сфере лицензируемых автобусных пассажирских перевозок. Они также распределяются по категориям риска.

Тем временем юрист Илья Русяев сообщил, что проезд в общественном транспорте считается законным только в том случае, если был оплачен сразу после посадки. По его словам, при нарушении данного правила пассажир может быть привлечен к административной ответственности как безбилетник.

Ранее стало известно, что российские суды начали активно применять уголовную статью за опасное вождение, включая дрифтинг и хулиганство на дорогах. Впервые за долгое время водителей стали привлекать по статье 267.1 УК РФ, которая ранее практически не использовалась.