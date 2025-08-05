Юрист ответил, нужно ли оплачивать проезд сразу после посадки в автобус Юрист Русяев: проезд считается законным при оплате сразу после посадки в автобус

Проезд в общественном транспорте считается законным только в том случае, если был оплачен сразу после посадки, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, при нарушении данного правила пассажир может быть привлечен к административной ответственности как безбилетник.

Согласно действующему российскому законодательству, проезд в городском общественном транспорте считается законным только при условии подтвержденной регистрации поездки в момент посадки. Оплата в середине маршрута или при выходе, если не было первоначальной регистрации, не запускает расчет тарифа и не считается доказательством законности поездки. Это означает, что пассажир при подобной попытке может быть привлечен к административной ответственности за безбилетный проезд, — сказал Русяев.

Он добавил, что региональные власти могут конкретизировать механизм, но ни один действующий нормативный акт не допускает замену валидации при посадке оплатой в середине или конце маршрута. По его словам, в Москве действуют правила, согласно которым при посадке в автобус, трамвай или троллейбус необходимо приложить проездной документ к валидатору, что фиксирует факт начала поездки.

В случае с пригородными маршрутами, такими как МЦД, допускается дополнительная валидация при выходе, но она не заменяет первичную регистрацию. Действующие правила не предусматривают иного момента для фиксации поездки, кроме начала движения. Все иные попытки зарегистрировать билет вне установленного порядка расцениваются как нарушение. Исключения могут касаться только технических сбоев валидаторов, но даже в таких случаях ответственность пассажира может быть снята лишь при наличии подтверждений факта неисправности и оперативного обращения к водителю или контролеру, — добавил Русяев.

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