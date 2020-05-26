В России кошку поместили на карантин после обнаружения у неё COVID-19

https://static.news.ru/photo/fcfd5634-9f6c-11ea-98eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Пятилетняя российская кошка заболела коронавирусом. Это подтвердили анализы, которые дали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2. Животное изолировали, сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).

Для определения наличия SARS-CoV-2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР, — цитирует организацию РИА Новости.

Отмечается, что при исследовании у кошки выявили наличие возбудителя коронавируса. О том, есть ли у владельцев кошки коронавирус, не сообщается. Животное находится на карантине «по месту нахождения».

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт рассказала, могут ли комары и мухи стать переносчиками COVID-19.