Эксперт рассказала, могут ли комары и мухи стать переносчиками COVID-19

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Насекомые не участвуют в распространении новой коронавирусной инфекции, заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Насекомые, такие как комары, клещи, москиты, мухи, — не являются переносчиками коронавируса, — отметила эксперт в интервью «Интерфаксу».

Возбудитель COVID-19 относится к группе респираторных вирусов. По словам Руженцовой, заболевание может передаваться только воздушно-капельным путём.

Официальная позиция ВОЗ — новый штамм вируса передаётся преимущественно воздушно-капельным путём от человека к человеку при близком контакте. Несмотря на это, в СМИ появляются сообщения об альтернативных способах заражения — от человека к животному.

Ранее первый случай заражения коронавирусом кошки был зафиксирован во Франции. Кошка жила рядом с домом заражённого COVID-19, который находится недалеко от Парижа. У животного наблюдались «признаки респираторного заболевания», а также проблемы с пищеварением, писал NEWS.ru.