Кошка заразилась коронавирусом во Франции

https://static.news.ru/photo/493fa2e0-8c71-11ea-98fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Во Франции зафиксировали первый случай, когда кошка заразилась новой коронавирусной инфекцией.

Сотрудники французской Национальной ветеринарной школы Альфор (ENVA) заметили и описали этот случай. Они протестировали 10 кошек. Одна из них оказалась переносчиком инфекции.

Кошка жила рядом с домом заражённого COVID-19, который находится недалеко от Парижа. У животного наблюдаются «признаки респираторного заболевания», а также проблемы с пищеварением, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, молекулярные биологи считают, что коронавирусная инфекция может проникать в клетки млекопитающих. Они установили, что SARS-CoV-2 проникает в клетки лёгких человека и других млекопитающих, используя молекулы белка ACE2, которые покрывают определённые типы клеток альвеол. Эти выросты играют важную роль в жизнедеятельности SARS, который является возбудителем атипичной пневмонии и близкого родственника коронавируса нового типа.