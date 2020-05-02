Коронавирус может проникать в клетки большинства млекопитающих

https://static.news.ru/photo/f2a201ae-8c65-11ea-a74f-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/Keystone Press Agency/ Global Look Press

Молекулярные биологи считают, что коронавирусная инфекция может проникать в клетки млекопитающих.

Учёные пришли к такому выводу, когда сравнили структуру ключевых белков, которые SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки, у 215 видов рыб, птиц, рептилий и млекопитающих. Исследование опубликовано в электронной библиотеке bioRxiv.

Эксперты установили, что SARS-CoV-2 проникает в клетки лёгких человека и других млекопитающих, используя молекулы белка ACE2, которые покрывают определённые типы клеток альвеол. Эти выросты играют важную роль в жизнедеятельности SARS, который является возбудителем атипичной пневмонии и близкого родственника коронавируса нового типа. Однако не все млекопитающие могут им заразиться, потому что ген, кодирующий этот белок, имеет несколько различных вариаций в геномах разных животных. Например, крысы, хорьки и обезьяны не могут заболеть новым заболеванием.

Как писал NEWS.ru, учёные из исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН создали прототип экспресс-теста на коронавирус и иммунитет к заболеванию. Тест даёт результат уже в течение 10–15 минут. Он окрашивает линии на тест-полоске, что позволяет самостоятельно воспользоваться им без привлечения медперсонала.