В РФ в ближайший месяц могут зарегистрировать тест-полоску на коронавирус

https://static.news.ru/photo/cb555ba2-8939-11ea-95b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН создали прототип экспресс-теста на коронавирус и иммунитет к заболеванию. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Данные тесты позволяют раздельно выявить антитела IgM и IgG — наличие IgM свидетельствует об активной фазе заболевания, а IgG у человека без симптомов может свидетельствовать о том, что он уже переболел и обладает иммунитетом, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что тест даёт результат уже в течение 10–15 минут. Он окрашивает линии на тест-полоске, что позволяет самостоятельно воспользоваться им, без привлечения медперсонала.

Как ранее писал NEWS.ru, медучреждения столицы получили большое количество тестов на COVID-19, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Ракова пояснила, что тест-системы предназначены для проверки персонала медицинских учреждений на наличие у них иммунитета к коронавирусной инфекции.