Сегодня в мире более 1,2 млн человек заражены коронавирусом, число больных увеличивается с каждым днём. Официальная позиция ВОЗ — новый штамм вируса передается преимущественно воздушно-капельным путём от человека к человеку при близком контакте. Несмотря на это в СМИ появляются сообщения об альтернативных способах заражения — от человека к животному. Российские владельцы животных, опасаясь за своё здоровье, обращаются к специалистам за разъяснениями. Те же до сих пор не пришли к единому мнению: передаётся ли Covid-19 животным или нет.

В зоопарке нью-йоркского района Бронкс тигрица заразилась коронавирусом. У животного начался сухой кашель. Дикая кошка могла заразиться от работника зоопарка, предполагают врачи. Несколько недель назад стало известно о заражении в Гонконге коронавирусом COVID-19 двух домашних собак. Врачи установили, что оба пса получили инфекцию от людей. Примерно в это же время в Бельгии сообщалось о заражении домашнего кота.

Читая подобные сообщения в СМИ и социальных сетях, россияне начали бояться заразиться коронавирусом от своих питомцев — кошек и собак. Такие опасения высказывают пользователи мобильного приложения Petstory компании Mars Petcare, созданного для онлайн консультаций владельцев животных с ветеринарами. Люди всё чаще задаются вопросом — передают домашние животные коронавирус COVID-19 или нет, сообщили NEWS.ru представители компании.

Ветеринары спешат развеять страхи — животные неопасны, и выбрасывать их на улицу из-за страха заболеть не стоит.

Нет доказательств, что в домашних условиях собаки или кошки могут быть источником инфекции для других животных или людей. Мы опираемся на данные ВОЗ и других официальных организаций, а также следим за ситуацией, которая, конечно, может измениться. Елизавета Кончева ветеринарный врач ветеринарный врач

Животные тоже болеют коронавирусами, но другими видами. Человеку они не передаются, подтвердил слова коллеги в беседе с NEWS.ru президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский. Информацию о заболевании собак и кошек Covid-19 он назвал «уткой». Она была запущена специально, считает специалист, чтобы остановить убийства собак с целью поедания мяса. Такое до сих пор практикуется во многих странах, например, в Китае.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Собаки не восприимчивы к Covid-19, а вот кошки могут заразиться новым штаммом вируса, другую версию озвучил в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач Евгений Цыпленков. Они даже могут передавать вирус друг другу. У них появляются схожие с людьми симптомы заболевания — сухой кашель и чихание. При этом доказательств того, что эти животные могут инфицировать людей, у врачей нет. Пока подобных случаев в мире не зарегистрировано.

Единственный способ «схватить» заразу — если на шерсть вашего животного чихнёт заражённый человек, а здоровый его погладит, а потом прикоснется к носу, губам или глазам. Поэтому следует оградить животное от контактов с другими людьми. Евгений Цыпленков ветеринарный врач ветеринарный врач

За последние несколько недель в 2 раза выросло общее количество обращений (по широкому спектру вопросов) к ветеринарным специалистам через мобильное приложение для владельцев животных, об этом также сообщили NEWS.ru специалисты. Люди адаптируются к режиму самоизоляции и стараются не водить питомцев на приём в клинику, а обходиться заочной консультацией.