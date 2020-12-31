Порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами изменится

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Новый порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами начнёт действовать в России с 1 апреля 2021 года. Соответствующий проект приказа был подготовлен МВД.

Согласно документу, ведомство обозначило ряд оснований для отказа в приёме экзамена в подразделениях ГИБДД в группах автошкол.

Основаниями для отказа в назначении места, даты и времени проведения экзамена в составе организованной группы являются отсутствие сведений об учебной группе, отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения либо приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии, — говорится в приказе.

Опираясь на эти основания, экзаменационное подразделение ГИБДД будет отправлять в автошколу уведомление с обоснованием причин отказа. Делать это планируется заказным письмом или же в ходе личной передачи представителю организации.

Документ также предусматривает, что автошколы в течение пяти дней с момента начала обучения обязаны передавать полицейским сведения о кандидатах в водители с соблюдением требований о персональной информации. Все данные об учебных группах и учениках необходимо вносить в информационную систему, которая предназначена для обеспечения деятельности подразделений Госавтоинспекции.

Кроме того, МВД будет изучать сведения о наличии обучающихся медицинских противопоказаний или ограничений к вождению, а также информацию о медицинских организациях, выдавших заключения. Проверка будет осуществляться при помощи запросов в единую систему межведомственного электронного взаимодействия, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что начиная с 1 апреля 2021 года в силу вступят новые правила практического экзамена на водительские права. Уже в начале года должен быть утверждён новый регламент экзаменов на право управления транспортными средствами.