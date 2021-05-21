В России для мигрантов введут специальный правовой режим

https://static.news.ru/photo/0d140456-baaa-11eb-93f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальный правовой режим под названием «Контролируемое пребывание» появится в России для мигрантов. Он коснётся тех, кто не имеет права находиться в стране, однако вынужден остаться из-за сложившихся обстоятельств, например, самоизоляции из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает , что такой режим, как пояснили в МВД, станут применять к иностранцам, в отношении которых, например, приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен выезд из России в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний, участием в судебных разбирательствах.

Не исключено, что под действие нового режима попадут иностранцы, страдающие социально-опасными инфекционными заболеваниями, имеющие на руках предписания Роспотребнадзора. Для них предполагается введение некоторых ограничений.

Ранее стало известно, что глава ФСИН Александр Калашников предложил задействовать заключённых вместо трудовых мигрантов, пообещав, что это будет не ГУЛАГ, а «достойные условия». В Кремле к этому отнеслись индифферентно, отметив, что какой-либо позиции по данной тематике у них нет. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и глава СПЧ Валерий Фадеев поддержали инициативу тюремного ведомства.