В России насчитали более полумиллиона бездомных собак

https://static.news.ru/photo/b5477880-bd73-11eb-bfd4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России более 650 тысяч бездомных собак и кошек, которым не хватает питомников. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов, сообщает «Интерфакс».

По тем данным, которые сегодня видим мы, у нас больше полумиллиона бездомных собак и порядка 150 тысяч кошек. Это по тем данным, которые к нам идут из муниципалитетов, — цитирует его агентство.

Козлов сообщил, что это довольно условный подсчёт. При этом он отметил, что имеющиеся питомники не готовы принять такое количество животных.

По его словам, в стране не более 90 муниципальных питомников. Ещё 20 принадлежат региональным властям, и где-то около 300, которые принадлежат волонтёрским движениям.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают наделить регионы полномочиями определять, сколько кошек или собак жители могут иметь в своих домах и квартирах.

Поводом к законодательной инициативе послужили многочисленные обращения жителей, жалующихся на соседей, которые из своих квартир фактически создали приюты для животных. В настоящее время в Санкт-Петербурге действует решение исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов от 1982 года, согласно которому семье можно иметь не более одной кошки и собаки. Однако его уже никто не соблюдает.