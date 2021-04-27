Депутаты предложили ограничить число животных в доме

https://static.news.ru/photo/640969ca-a7ec-11eb-94f1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают наделить регионы полномочиями определять, сколько кошек или собак жители могут иметь в своих домах и квартирах. Соответствующую поправку парламентарии разрабатывают в закон «Об ответственном обращении с животными», рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета регионального парламента по законодательству Денис Четырбок.

Поводом к законодательной инициативе послужили многочисленные обращения жителей, жалующихся на соседей, которые из своих квартир фактически создали приюты для животных. В настоящее время в Санкт-Петербурге действует решение исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов от 1982 года, согласно которому семье можно иметь не более одной кошки и собаки. Однако его уже никто не соблюдает. В связи с этим депутаты предлагают это решение признать утратившим силу и принять новый документ.

Мы чётко сформулировали концепцию нашей инициативы и первый пункт, который нужно решить, — это исключить возможность функционирования питомников в жилых домах, — сказал Денис Четырбок.

Парламентарий отметил, что пока в законопроекте не установлено, сколько именно животных можно заводить в квартире. Законодатели также ещё не решили, от чего надо отталкиваться при введении ограничений — от квадратных метров или от типа жилья. В ближайшее время это решит рабочая группа парламента.

Как отмечается, в любом случае документ будет носить рамочный характер, ведь Петербург попросит Госдуму дать возможность регионам самостоятельно решать этот вопрос.

Потому что в Петербурге, в мегаполисе, одна ситуация, а в Ленобласти положение другое, ведь там много частных домов, люди держат не только кошек и собак, но и других домашних животных, — объяснил Четырбок.

Контроль за исполнением нормы могут возложить на городское управление ветеринарии, правительственный комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, полицию, местное управление Роспотребнадзора. При этом выезжать на проверки они будут по заявлению пострадавших жителей, добавил депутат.

Ранее Заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учёте домашних животных. Авторы инициативы отмечают, что увеличение числа бездомных животных происходит из-за того, что владельцы либо теряют своих питомцев, либо же специально выбрасывают на улицу.