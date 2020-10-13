В России более 34,6 млн человек сделали прививку от гриппа

https://static.news.ru/photo/d3c3a9ce-0d1e-11eb-85b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России свыше 34,6 млн граждан прошли вакцинацию от гриппа. Следовательно, прививку сделали 23,6% населения. Об этом 13 октября сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что вакцинация проводится во всех субъектах РФ.

В настоящее время в стране против гриппа привито более 34,6 млн человек, что составляет 23,6% от численности населения, — цитирует ТАСС сообщение от Роспотребнадзора.

В России сейчас, как и на прошлой неделе, специалисты фиксируют заболеваемость ОРВИ, которая обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Кроме того, по большей степени среди взрослого населения, фиксируется превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ. По данным от Роспотребнадзора, эти пороги по совокупности численности граждан превышены в 32 субъектах РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, исходя из информации на 6 октября, прививку сделали более 30 млн человек, что составляет 21,1% от численности населения страны.