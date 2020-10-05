Более 30 млн россиян привились от гриппа

https://static.news.ru/photo/eaae3b74-079f-11eb-b411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время во всех субъектах Российской Федерации проводится вакцинация против гриппа. Прививку уже сделали более 30 млн человек, что составляет 21,1% от численности населения страны.

Такие данные приводит Роспотребнадзор. В ведомстве также отметили, что в стране наблюдается превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения, а также среди детей в возрасте от 7 до 14 лет. Так, по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ незначительно превышены в 28 субъектах РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что опрос, проведённый партией «Единая Россия», показал , что 73% россиян не согласны на прививку от COVID-19, а 4% заявили, что она им вовсе не нужна, так как они уже переболели коронавирусом. При этом 93% уверены, что никто не имеет права заставлять их делать прививку, если они этого не хотят, 7% полагают, что вакцинация должна быть принудительной, писал NEWS.ru.

Кроме того, недавнее исследование американских учёных показало, что, переболев сезонными ОРВИ, человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2. Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут.